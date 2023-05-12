Elektronik müzikseverler İstanbul'da buluşuyor

“Şehrin Festivali” mottosuyla 2009 yılında ilk defa İstanbul Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen ve Röyksopp, Trentemoller gibi birçok dünyaca ünlü sanatçıyı aynı çatı altında ağırlayarak müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen festival serisi Urban Festival, kültürel mirasını yeni bir jenerasyona yansıtmak ve birlikteliğin ön planda olduğu toplumsal rolünü ve değerlerini tekrardan tanımlamak için kapılarını bir kez daha müzikseverlere açıyor.
“Urban Fundraising Festival” adıyla düzenlenecek festival serisinin kazancı, bu yıl ülkemizde yıkıcı etkilerle gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla TEV bünyesinde açılan “Geleceği İnşa Et” fonuna aktarılmakta ve depremzede öğrencilerimizin eğitimine devam edebilmeleri için Adıyaman-Besni’de inşa edilecek “Ekolojik Model Okul” projesinin yapımına bağışlanacaktır.
Urban Fundraising Festival serisi; 20 Mayıs’ta aynı zamanda festivalin küratörlüğünü de üstlenen, Türkiye’deki elektronik müzik endüstrisinin gelişimi için uzun yıllardır pek çok koldan çalışan DJ ve prodüktör BeeGee’nin Volkswagen Arena’da sergileyeceği “This is BeeGee” performansı ile başlıyor. Kazancıyla depremin yaralarını sarmak için yola çıkılan Urban Fundraising Festival’in açılış etkinliği özelliğini taşıyan gecede, BeeGee’nin müzikal performansına Tasarımcı Mümün Keser “Untold” ve Dijital Artist Hakan Yılmaz “Absolute Zero” görsel sanat çalışmaları ile katkıda bulunacaklar.
Festival serisi, sırasıyla 18 Haziran’da Miss Monique ile Küçükçiftlik Park’ta, 28 Haziran’da Mathame ile Volkswagen Arena’da, 16 Temmuz’da Fideles, Brinna Knauss, Gheist ve birçok lokal sanatçı ile Parkorman’da devam edecek.