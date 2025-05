Elisabeth Moss'tan The Handmaid's Tale itirafı

Elisabeth Moss, Gold Derby’ye verdiği röportajda ses getiren dizi hakkında konuştu. Moss’a göre, June’un hizmetkâr kimliğini tekrar sahiplenmesi, yaşadıklarını dürüstçe aktarabilmesi açısından önemliydi.

Final bölümünün yönetmenliğini üstlenen Moss, kamera arkasında yaşanan ilginç bir anekdotu da paylaştı. Ünlü oyuncu, ilk sezondaki ses tonunu birebir yakalamak için ilgili sahneyi telefonundan defalarca izlediğini anlattı.

The Handmaid’s Tale sona ermiş olsa da hikâyesi devam ediyor. Yapımcı Bruce Miller'ın liderliğinde, Margaret Atwood’un romanından uyarlanacak yeni dizi The Testaments için hazırlıklar sürüyor. The Testaments, Gilead’ın acımasız rejimini genç karakterlerin gözünden anlatacak.

Elisabeth Moss, bu yeni projede yönetici yapımcı olarak yer almaya devam edecek. Ancak June karakterinin yeni dizide yer alıp almayacağı şimdilik gizemini koruyor.