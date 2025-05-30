Elisabeth Moss'tan The Handmaid's Tale itirafı

Kadrosunda Yvonne Strahovski, Madeline Brewer ve Alexis Bledel gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü, Moss’un canlandırdığı June Osborne karakterinin tıpkı ilk bölümde olduğu gibi Waterford’ların evinde görülmesiyle sona eriyor.

June Osborne, Gilead rejiminin dünyadan gizlenen korkunç gerçeklerini anlatmak için kendi hikâyesini kaydetmeye başlıyor. Final sahnesinde, izleyiciye “Benim adım Offred” cümlesiyle veda ediliyor. Bu replik, dizinin açılış bölümündeki “Benim adım June” sözlerine çarpıcı bir zıtlık oluşturuyor. İlk bölümdeki gibi yine kameraya doğrudan bakan June'un yüzünde, bu kez anlamlı bir tebessüm beliriyor.