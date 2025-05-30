Elisabeth Moss'tan The Handmaid's Tale itirafı
The Handmaid’s Tale dizisinin başrol oyuncusu Elisabeth Moss, popüler yapıma dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kadrosunda Yvonne Strahovski, Madeline Brewer ve Alexis Bledel gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü, Moss’un canlandırdığı June Osborne karakterinin tıpkı ilk bölümde olduğu gibi Waterford’ların evinde görülmesiyle sona eriyor.
June Osborne, Gilead rejiminin dünyadan gizlenen korkunç gerçeklerini anlatmak için kendi hikâyesini kaydetmeye başlıyor. Final sahnesinde, izleyiciye “Benim adım Offred” cümlesiyle veda ediliyor. Bu replik, dizinin açılış bölümündeki “Benim adım June” sözlerine çarpıcı bir zıtlık oluşturuyor. İlk bölümdeki gibi yine kameraya doğrudan bakan June'un yüzünde, bu kez anlamlı bir tebessüm beliriyor.
Elisabeth Moss, Gold Derby’ye verdiği röportajda ses getiren dizi hakkında konuştu. Moss’a göre, June’un hizmetkâr kimliğini tekrar sahiplenmesi, yaşadıklarını dürüstçe aktarabilmesi açısından önemliydi.
Final bölümünün yönetmenliğini üstlenen Moss, kamera arkasında yaşanan ilginç bir anekdotu da paylaştı. Ünlü oyuncu, ilk sezondaki ses tonunu birebir yakalamak için ilgili sahneyi telefonundan defalarca izlediğini anlattı.
The Handmaid’s Tale sona ermiş olsa da hikâyesi devam ediyor. Yapımcı Bruce Miller'ın liderliğinde, Margaret Atwood’un romanından uyarlanacak yeni dizi The Testaments için hazırlıklar sürüyor. The Testaments, Gilead’ın acımasız rejimini genç karakterlerin gözünden anlatacak.
Elisabeth Moss, bu yeni projede yönetici yapımcı olarak yer almaya devam edecek. Ancak June karakterinin yeni dizide yer alıp almayacağı şimdilik gizemini koruyor.
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