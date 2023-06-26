Elizabeth Olsen ile Alicia Vikander bilim kurgu filminde buluşuyor

Marvel evreninde Wanda karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Elizabeth Olsen ile Oscar ödüllü oyuncu Alicia Vikander, bilim kurgu filminde başrolleri paylaşacak.



"The Assessment" adlı film, dünyanın iklim değişikliği tarafından yok edildiği distopik bir geleceği konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda "Pitch Perfect" yıldızı Anna Kendrick de olacak. Çekimlerin Almanya'nın Köln şehrinde başlaması planlanıyor.

