Elizabeth Olsen ile Alicia Vikander bilim kurgu filminde buluşuyor

Marvel evreninde Wanda karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Elizabeth Olsen ile Oscar ödüllü oyuncu Alicia Vikander, bilim kurgu filminde başrolleri paylaşacak.
"The Assessment" adlı film, dünyanın iklim değişikliği tarafından yok edildiği distopik bir geleceği konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda "Pitch Perfect" yıldızı Anna Kendrick de olacak. Çekimlerin Almanya'nın Köln şehrinde başlaması planlanıyor.
Filmin yönetmenliğini ise Fleur Fortune üstlenecek.
Vikander, "Danimarkalı Kız" (2016) filmindeki rolüyle En İyi Yardım Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.
Olsen ikizlerinin kız kardeşi olan Elizabeth Olsen ise Disney yapımı WandaVision dizisindeki Wanda Maximoff/Scarlett Witch rolüyle Emmy ve Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilmişti.
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