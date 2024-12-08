Elizabeth Olsen ile Julia Roberts aynı projede buluşuyor

"Mr. Robot" dizisinin yaratıcısı Sam Esmail'in yazıp yöneteceği “Panic Carefully” adlı gerilim filmi için hazırlıklar sürüyor.



Başrolünde Julia Roberts'ın yer aldığı projeye son olarak Elizabeth Olsen katıldı.



Filmin konusu hakkındaki detaylar gizli tutulsa da "Mr. Robot" dizisi ve "Kuzuların Sessizliği" filmini hatırlatan bir yapım olacağı belirtiliyor.



Öte yandan Esmail ve Julia Roberts, daha önce "Homecoming", "Gaslit" ve "Leave the World Behind" gibi yapımlarda birlikte çalışmıştı.