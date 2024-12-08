Elizabeth Olsen ile Julia Roberts aynı projede buluşuyor

Sam Esmail imzalı “Panic Carefully” filmi için hazırlıklar sürüyor. Son olarak “The Assessment”ta rol alan Elizabeth Olsen, filmde başrol oynayacak Julia Roberts'a katılmaya hazırlanıyor.

Elizabeth Olsen ile Julia Roberts aynı projede buluşuyor

"Mr. Robot" dizisinin yaratıcısı Sam Esmail'in yazıp yöneteceği “Panic Carefully” adlı gerilim filmi için hazırlıklar sürüyor.

Başrolünde 'ın yer aldığı projeye son olarak Elizabeth Olsen katıldı.

Filmin konusu hakkındaki detaylar gizli tutulsa da "Mr. Robot" dizisi ve "Kuzuların Sessizliği" filmini hatırlatan bir yapım olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Esmail ve Julia Roberts, daha önce "Homecoming", "Gaslit" ve "Leave the World Behind" gibi yapımlarda birlikte çalışmıştı.

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