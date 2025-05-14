Elizabeth Olsen ile Kristen Stewart aynı filmde

Wanda Maximoff karakteriyle akıllarda yer eden Elizabeth Olsen, Flesh of the Gods adlı filmde rol alacak. Olsen'a başrollerde Kristen Stewart eşlik edecek.

Oscar Isaac'in de kadrosunda yer aldığı filmin yönetmenliğini Panos Cosmatos üstlenecek. Yedi (1995) filminin senaristi Andrew Kevin Walker ise senaryoyu kaleme alacak.

Deadline'a göre, Olsen ile Isaac filmde "her akşam lüks gökdelendeki evlerinde inip gece alemine doğru yola çıkan" bir çifti canlandıracak.

