Elle Fanning yeni Açlık Oyunları filminin kadrosunda
Açlık Oyunları serisinin yeni filmine yeni bir oyuncu dahil oldu. Elle Fanning, filmde Effie Trinket karakterinin gençliğini canlandıracak.
Suzanne Collins'ın kitabından uyarlanan Açlık Oyunları serisi devam ediyor. Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Hasatta Gündoğumu) olacak.
Variety'nin haberine göre; hazırlıkları devam eden filmin kadrosuna Elle Fanning katıldı. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde Super 8 ve Malefiz gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, filmde Effie Trinket karakterinin gençliğini canlandıracak.
Karakter, daha önceki Açlık Oyunları filmlerinde Elizabeth Banks tarafından canlandırılmıştı.
Öte yandan filmde Haymitch Abernathy karakterine Joseph Zada hayat verirken; kadroda Whitney Peak, Ralph Fiennes, Mckenna Grace, Maya Hawke ve Jesse Plemons gibi isimler yer alacak.
Film, Katniss Everdeen’in arenaya çıkışından 24 yıl öncesine odaklanıyor. Filmde Haymitch karakterinin gençlik yılları derinlemesine işlenecek.
Yönetmen koltuğunda Francis Lawrence'ın oturduğu filmin senaryosunu ise Billy Ray kaleme alıyor.
Yeni Açlık Oyunları filminin 20 Kasım 2026’da vizyona girmesi planlanıyor.
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