Elle Fanning yeni Açlık Oyunları filminin kadrosunda

Suzanne Collins'ın kitabından uyarlanan Açlık Oyunları serisi devam ediyor. Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Hasatta Gündoğumu) olacak.



Variety'nin haberine göre; hazırlıkları devam eden filmin kadrosuna Elle Fanning katıldı. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde Super 8 ve Malefiz gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, filmde Effie Trinket karakterinin gençliğini canlandıracak.

Karakter, daha önceki Açlık Oyunları filmlerinde Elizabeth Banks tarafından canlandırılmıştı.