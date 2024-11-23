Ellen DeGeneres ABD'yi terk etti

Ünlü sunucu ve oyuncu Ellen DeGeneres , Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından ABD 'yi terk etti. Montecito'daki evini satışa çıkaran 66 yaşındaki sunucu, İngiltere'ye taşındı.

20 YILLIK PROGRAMI BİTMİŞTİ



Öte yandan Ellen DeGeneres'ın pek çok ünlüyü ağırladığı programı The Ellen Show, 20 yılın sonunda 2022'de sahne arkasında ırkçılık, cinsel suistimal ve göz korkutma iddialarıyla sona ermişti.



DeGeneres yayında özür dilemiş ve WarnerMedia'nın soruşturması sonrasında üç yapımcı kovulmuştu.