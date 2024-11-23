Ellen DeGeneres ABD'yi terk etti
ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması halinde birçok ünlü isim ülkeyi terk edeceğini söylemişti. Seçimlerin ardından ABD'den ilk taşınan, ünlü komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres oldu.
Ünlü sunucu ve oyuncu Ellen DeGeneres, Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından ABD'yi terk etti. Montecito'daki evini satışa çıkaran 66 yaşındaki sunucu, İngiltere'ye taşındı.
Kısa bir süre önce emekli olacağını duyuran Ellen DeGeneres, İngiltere'nin güneybatısındaki Cotswolds bölgesine yerleşti.
20 YILLIK PROGRAMI BİTMİŞTİ
Öte yandan Ellen DeGeneres'ın pek çok ünlüyü ağırladığı programı The Ellen Show, 20 yılın sonunda 2022'de sahne arkasında ırkçılık, cinsel suistimal ve göz korkutma iddialarıyla sona ermişti.
DeGeneres yayında özür dilemiş ve WarnerMedia'nın soruşturması sonrasında üç yapımcı kovulmuştu.
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