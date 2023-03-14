"Elleri büyük" diye kemana yönlendirilen Bade küçük yaşta senfoni orkestralarında sahne alıyor

KIZININ MÜZİK EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINA YERLEŞTİ



Ankara'da kamu kuruluşunda kimya mühendisi olarak çalışırken kızı Bade'nin müzik eğitimi için işinden ayrılan Duygu Daştan ise Belçika'ya yerleşme sürecini anlattı.



Bir çocuğun keman çalmayı sevmesinin vakit aldığını dile getiren Daştan, "İlk başlarda onu kontrol ettim. Gerçekten bir insanın kemanı sevebilmesi için önce onu yapabilmesi gerekiyor. Çalışmakla başladı, yetenek daha sonra ortaya çıkıyor. Çalışınca başardı, başardıkça çalıştı ve gün geldi yurt dışına taşınma ihtiyacı hasıl oldu. Şimdi 5 senedir Brüksel'deyiz. Ben Türkiye'nin 16 yaşında bir çocuğu sahneye çıkarma cesaretini seviyorum, ben Türkiye'nin bu kızı izlemek isteme heyecanını seviyorum çünkü bizim ülke olarak en ihtiyacımız olan şey umut" ifadelerini kullandı.



Bade'nin orkestralarla çalması ve dünyaca ünlü şeflerle sahne almasından gurur duyduğunu dile getiren Daştan, kızının emeğinin karşılığını yavaş yavaş almaya başladığını sözlerine ekledi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun