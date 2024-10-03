Elm Sokağında Kabus yıldızı Robert Englund ikonik rolüne dönmek için şartını açıkladı

"İçimde hiç Freddy kalmadı" diyen usta oyuncu, "Muhtemelen gerçekten üst düzey, animasyonlu bir versiyonu seslendirebilirim. Bunu yapmamın istenmesi güzel olurdu ama dövüş sahnelerini artık tek bir çekimden, tek bir açıdan daha fazla yapamayacağımı biliyorum. Ben yaşlı bir köpeğim! Beni rahat bırak" ifadelerini kullandı.