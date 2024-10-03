Elm Sokağında Kabus yıldızı Robert Englund ikonik rolüne dönmek için şartını açıkladı
"Elm Sokağında Kabus" (A Nightmare on Elm Street) serisinin yıldızı Robert Englund, meşhur rolüne geri dönmek için tek şartını açıkladı.
Tüm zamanların en iyi korku filmlerinden biri kabul edilen "Elm Sokağında Kabus" serisinde 2010 tarihli yapım hariç, Freddy Krueger'ı canlandıran Robert Englund, Amerikan haber sitesi Bloody Disgusting'in sorularını yanıtladı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Englund, Freddy rolünü sadece "Elm Sokağında Kabus'un animasyon versiyonunda" yeniden canlandırabileceğini söyledi.
Aktör, yaşı nedeniyle meşhur seri katilin becerilerini artık canlı çekim filmlerde gerçekleştiremeyeceğini ifade etti. 77 yaşındaki aktör, bir animasyon projesi ortaya çıkarsa karakteri seslendirmeye istekli olacağını açıkladı.
"İçimde hiç Freddy kalmadı" diyen usta oyuncu, "Muhtemelen gerçekten üst düzey, animasyonlu bir versiyonu seslendirebilirim. Bunu yapmamın istenmesi güzel olurdu ama dövüş sahnelerini artık tek bir çekimden, tek bir açıdan daha fazla yapamayacağımı biliyorum. Ben yaşlı bir köpeğim! Beni rahat bırak" ifadelerini kullandı.
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