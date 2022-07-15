Elmas yüzük Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Hindistan'da üretilen 'Ami'nin Dokunuşu' adı verilen yüzük, üzerindeki elmas sayısıyla dünya rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Elmas yüzük Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Haberler 15.07.2022 - 16:17

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50 yıl boyunca her gün aynı hamburgeri yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

50 yıl boyunca her gün aynı hamburgeri yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

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'In Kerala vilayetindeki Malappuram bölgesinde bulunan SWA Diamonds isimli bir takı üreticisi, üzerinde binlerce elmas bulunan bir yüzük üretti.

'Ami'nin Dokunuşu' diye adlandırılan yüzük, Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Bir yüzük üzerinde en fazla elmas' başlığıyla girdi.

Asya Rekor Kitabı'na da girmeyi başaran yüzüğün tasarımcısı Rijisha yüzüğün tasarımında sonsuzluğu simgeleyen pembe istiridye mantarından ilham aldığını vurguladı. 

Yüzüğün üzerinde tam 24 bin 679 adet elmas bulunuyor. 

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