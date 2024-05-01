Elon Musk'tan Taylor Swift'e övgü: Kendini aştın

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Taylor Swift'in yeni albümünden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Elon Musk'tan Taylor Swift'e övgü: Kendini aştın

2023 yılında "Yılın Kişisi" seçilen ve üst üste kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Taylor Swift'in yeni albümü The Tortured Poets Department geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu. Tesla, SpaceX ve X (Twitter) şirketlerinin sahibi olan milyarder teknoloji dahisi , Swift'in albümünden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Musk, şarkıcının allbümü için "Hedef kitle olmadığımın farkındayım ama yine de gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'tan Taylor Swift'e övgü: Kendini aştın - 1

X'de paylaşım yapan Musk "Kendini aştın! Albümün inanılmaz" ifadelerini kullandı.

REKOR KIRDI

Öte yandan Spotify, albümün bir haftada 1 milyar dinlenmeye ulaştığını duyurdu. "The Tortured Poets Department", platformda bu rekoru elde eden ilk albüm oldu. Albüm çıkalı henüz 7 gün bile olmadı.

Elon Musk'tan Taylor Swift'e övgü: Kendini aştın - 2

Albüm birçok farklı platformda rekor kırdı. Albüm, Spotify'da bir günde 300 milyon dinlenmeye ulaştı. Albüm, bu dinlenme rakamına ulaşan ilk albüm olarak tarihe geçti. Albümün ilk şarkısı "Fortnight" ise tüm zamanların bir günde en çok dinlenen şarkısı oldu. Bu rekor daha önce Adele'in "Easy On Me" (2021) şarkısına aitti.

Apple Music ise "Albüm, yayımlandığı ilk günde en çok dinlenen pop albümü rekorunu kırdı" açıklamasında bulundu. Albüm, Amazon Music platformunda ise 3 günde dünyanın en çok dinlenen albümü olmayı başardığını açıkladı.

Swift'in albümü, bir günde 1,6 milyon kopya sattı. Şarkıcı, 2023 yılında, Spotify'ın en çok dinlenen sanatçısı ünvanını elde etmişti.

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