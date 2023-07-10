Elton John dünya turnesini tamamladı: 50 yıllık kariyerinin son konseri

Billboard dergisine göre, şarkıcının son dünya turnesi 900 milyon bilet satışıyla tüm zamanların en çok satan turnelerinden biri.

"BENİM İÇİN YORUCU"



1947 doğumlu İngiliz şarkıcı 8 Temmuz'daki konserinin ardından bir daha turneye çıkmayacağını doğrulamıştı.



Partneri ve çocuklarıyla ayrı kaldığı günler sonrasında özgürlüğü dört gözle beklediğini ifade eden Elton John, "Turne yapmak artık benim için yorucu ve beni ailemden ve çocuklarımdan uzaklaştırıyor" dedi.

