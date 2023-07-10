Elton John dünya turnesini tamamladı: 50 yıllık kariyerinin son konseri

76 yaşındaki efsane sanatçı Elton John, Stockholm'daki konseriyle "Farewell Yellow Brick Road" isimli dünya turnesini sonlandırdı. 50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan 5 Grammy ödüllü şarkıcı, milyonlarca hayranıyla son kez bir araya geldi.
Sahnede duygulanan şarkıcı, müzik kariyerini "52 yıllık saf mutluluk" olarak nitelendirdi. John, sosyal medya hesabında "Bu gece son gecemiz" ifadesini kullandı.
6 MİLYON İZLEYİCİYLE BULUŞTU
Kariyeri boyunca yaklaşık 4600 performansa imza atan John, sahnede orkestra ve konser ekibine teşekkür etti. 2018 yılında Kuzey Amerika'da dünya turnesine başlayan sanatçı, turne kapsamında 6 milyondan fazla hayranıyla bir araya geldi.
Billboard dergisine göre, şarkıcının son dünya turnesi 900 milyon bilet satışıyla tüm zamanların en çok satan turnelerinden biri.
"BENİM İÇİN YORUCU"
1947 doğumlu İngiliz şarkıcı 8 Temmuz'daki konserinin ardından bir daha turneye çıkmayacağını doğrulamıştı.
Partneri ve çocuklarıyla ayrı kaldığı günler sonrasında özgürlüğü dört gözle beklediğini ifade eden Elton John, "Turne yapmak artık benim için yorucu ve beni ailemden ve çocuklarımdan uzaklaştırıyor" dedi.
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