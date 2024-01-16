Elton John "EGOT" kulübüne katıldı: 4 büyük ödülü kazandı

"Sir" unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John, ilk Emmy ödülünü kazanarak Grammy, Tony, Emmy ve Oscar kazananların yer aldığı "EGOT" kulübüne dahil oldu.

Elton John "EGOT" kulübüne katıldı: 4 büyük ödülü kazandı

Efsane sanatçı Elton John, kariyerinde bir ilk imza attı. Dün akşam gerçekleşen 75. Emmy Ödülleri'nde "Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium" performansıyla ödül kazanan John, "EGOT" kulübüne dahil oldu.

EGOT, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin hepsini kazanan kişilere verilen bir ünvan. 76 yaşındaki John, bu ünvana sahip olan 19. kişi oldu.

Elton John "EGOT" kulübüne katıldı: 4 büyük ödülü kazandı - 1

EGOT statüsüne ulaşan ünlü isimler arasında bestekar Richard Rogers, oyuncu Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks ve şarkıcı John Legend yer alıyor.

Elton John kariyeri boyunca, 6 Grammy ödülü, 2 Oscar ödülü ve bir Tony ödülü kazandı.

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