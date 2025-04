Elton John kariyerinde 10. kez müzik listelerinde zirvede

Sir Elton John müzik kariyerinde bir ilke daha imza attı. Şarkıcının albümü, 10. kez müzik listelerinde zirveye yerleşti "Şaşkına döndüğünü" belirten John, ABD'li country yıldızı Brandi Carlile ile ortak çalışması olan "Who Believes In Angels?" albümüyle listelerde ilk sıraya yerleşti.

Elton John'un listelerde ilk kez zirveye yerleşmesinin üzerinden tam 52 yıl geçti. Ünlü şarkıcı, BBC'ye yaptığı açıklamada "Kariyerimin bu kadar uzun sürmesi oldukça sıra dışı." ifadelerini kullandı.

"Nerede olursa olsun, bir listenin zirvesinde olmak her zaman iyi hissettirir. Ve bu albüm için özellikle heyecanlıyım çünkü bunun uzun zamandır yaptığım en iyi albüm olduğunu düşünüyorum" diyen John'un, Brandi Carlile ile ortak çalışması "Who Believes In Angels?" 4 Nisan'da müzikseverlerle buluştu.