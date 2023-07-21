Elton John'dan yeni rekor: Veda turnesinde saniyede 345 dolar kazandı

Haftalık müzik dergisi Billboard, tüm zamanların en çok kazandıran konser turneleriyle ilgili rakamları güncelledi.
Yeni istatistiklere göre; "Sir" lakaplı İngiliz şarkıcı Elton John, veda turnesiyle tüm zamanların kazanç rekorunu kırdı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de 8 Temmuz'daki konserle son dünya turnesini tamamladığını ve artık turneye çıkmayacağını duyuran John'un, turne sırasında saniyede 345 dolar (269 sterlin) kazandığı açıklandı.
"EN YÜKSEK SOLO HASILAT YAPAN SOLO SANATÇI"
Elton John, 1.98 milyar dolara yükselen performans geliriyle, Ed Sheeran ve U2'ya 150 milyon dolar fark atarak en yüksek hasılat yapan solo sanatçı unvanını da elde etti.
Billboard, en çok kazandıran turneleri şöyle sıraladı:
-Roger Waters - The Wall Live (2010-13) - 459 milyon dolar
-Coldplay - A Head Full of Dreams Tour (2016-17) - 524 milyon dolar
-The Rolling Stones - No Filter Tour (2017-19, 2021) - 547 milyon dolar
-The Rolling Stones - A Bigger Bang Tour (2005-07) - 558 milyon dolar
-Coldplay - Music of the Spheres World Tour (2022-23) - 561.2 milyon dolar
-Guns N' Roses - Not in This Lifetime... Tour (2016-19) - 584 milyon dolar -Harry Styles - Love on Tour (2021-sürüyor) - 590.3 milyon dolar
-U2 - U2 360° Tour (2009-11) - 736 milyon dolar
-Ed Sheeran - The ÷ (Divide) Tour (2017-19) - 776 milyon dolar
-Elton John - Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-20, 2022-23) - 939.1 milyon dolar
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