Elton John'dan yeni rekor: Veda turnesinde saniyede 345 dolar kazandı

Billboard, en çok kazandıran turneleri şöyle sıraladı:

-Roger Waters - The Wall Live (2010-13) - 459 milyon dolar

-Coldplay - A Head Full of Dreams Tour (2016-17) - 524 milyon dolar

-The Rolling Stones - No Filter Tour (2017-19, 2021) - 547 milyon dolar

-The Rolling Stones - A Bigger Bang Tour (2005-07) - 558 milyon dolar

-Coldplay - Music of the Spheres World Tour (2022-23) - 561.2 milyon dolar

-Guns N' Roses - Not in This Lifetime... Tour (2016-19) - 584 milyon dolar -Harry Styles - Love on Tour (2021-sürüyor) - 590.3 milyon dolar

-U2 - U2 360° Tour (2009-11) - 736 milyon dolar

-Ed Sheeran - The ÷ (Divide) Tour (2017-19) - 776 milyon dolar

-Elton John - Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-20, 2022-23) - 939.1 milyon dolar