Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı

Elvis Presley, ABD’li bir koleksiyoncu tarafından satın alınan 120 santimetre uzunluğundaki deri ceketi 1977'de hayatını kaybetmeden önce nişanlısının erkek kardeşine vermişti. Presley'e ait baykuş şeklindeki altın bir yüzük ise 14 bin sterline (482 bin TL) satıldı.

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