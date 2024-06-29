İkonik şarkıcı Elvis Presley'nin mavi süet ayakkabıları açık artırmada satıldı. Presley'nin ünlü ayakkabıları 120 bin sterline alıcı buldu. Şarkıcı, 1950'lerde ABD ordusuna çağrıldığında bir arkadaşına vermeden önce ayakkabılarını sahnede ve sahne dışında giyiyordu.

Şarkıcı ayakkabıları, kendi adını taşıyan ilk albümünde Carl Perkins'in "Blue Suede Shoes" şarkısını seslendirdikten sonra almıştı. Açık artırmayı düzenleyen isimlerden Andrew Aldridge "Olabildiğince ikonikler. Neredeyse popüler kültürün ötesine geçiyorlar. Bunlar şov dünyasının, müziğin ve popüler kültür hatıralarının olağanüstü bir parçası" ifadelerini kullandı.

Ünlü "Mavi süet ayakkabılarıma basma" nakaratıyla "Blue Suede Shoes" şarkısı ilk kez 1955'te Perkins tarafından yazılmış ve kaydedilmiştir. Presley bu şarkıyı 1956'da ilk albümünün açılış şarkısı olarak seslendirdi.