Emekli olacağım demişti! Jim Carrey, Kirpi Sonic 3 filminde rol alacak

Kariyerinde birçok başarılı yapıma imza atarak Hollywood ikonları arasına giren komedyen ve oyuncu Jim Carrey'nin yeni projesi belli oldu.

Oyuncu, Sonic the Hedgehog 3 (Kirpi Sonic) filminde rol alacak. Serinin ilk iki filminde de rol alan Carrey, Doktor Eggman karakterini canlandırıyor.



EMEKLİ OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

62 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında emekli olacağını ve Kirpi Sonic 2'nin son filmi olacağını söylemişti. Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtmişti.