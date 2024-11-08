Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı: Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın

90'lı yılların başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Emel Müftüoğlu, uzun yıllardır sahnelere çıkmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu ile yeni karesini paylaştı. Emel Müftüoğlu paylaşımına "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın. Şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon, hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar... Hangi birini sayayım ki" notunu düştü.

Daha önce yakın dostu Sezen Aksu'yu bir şeyler yerken fotoğraflayan Emel Müftüoğlu, paylaşımına "Yiyerek zayiflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü.



Müftüoğlu'nun Sezen Aksu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.