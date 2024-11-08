Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı: Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın
Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
90'lı yılların başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Emel Müftüoğlu, uzun yıllardır sahnelere çıkmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu ile yeni karesini paylaştı.
Emel Müftüoğlu paylaşımına "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın. Şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon, hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar... Hangi birini sayayım ki" notunu düştü.
Daha önce yakın dostu Sezen Aksu'yu bir şeyler yerken fotoğraflayan Emel Müftüoğlu, paylaşımına "Yiyerek zayiflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü.
Müftüoğlu'nun Sezen Aksu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
SAHNELERE GERİ DÖNECEK Mİ?
Hande Yener, konser esnasında Sezen Aksu'yu aramıştı. Aksu, sahnelere geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili açıklama yaptı. "Hande Bizi Sezen'e Götür" adlı konseriyle müzikseverlerle buluşan Yener, Aksu'ya "Seni çok seviyoruz, geri döner misin artık sahnelere?" diye sordu.
Aksu, "Kendimi iyi hissettiğim zaman döneceğim. Beni anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. İnşallah. Nasip biraz da. Bakacağız" yanıtı verdi.
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