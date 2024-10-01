Emel Sayın: Hayatım film olursa beni Burcu Biricik canlandırabilir

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, hayatını konu alan bir filmde Burcu Biricik'in kendisini canlandırmasını istiyor.

Emel Sayın: Hayatım film olursa beni Burcu Biricik canlandırabilir

Türk sinemasının ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın, hayatının olması halinde kendisini 'in canlandırmasını istediğini söyledi. Magazin Burada'nın haberine göre, hayatının beyazperdeye aktarılması konusunda ünlü sanatçı, "Aslında böyle bir çalışma yaptık. Son rötuşlar üzerinde çalışılıyor. Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

Emel Sayın: Hayatım film olursa beni Burcu Biricik canlandırabilir - 1

"BURCU BİRİCİK GELİYOR AKLIMA"

Sayın, hayatını konu alan filmde Biricik'in rol almasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. geliyor aklıma. Böyle bir yapım olacak mı onu da bilmiyorum. Ama olursa en iyi şekilde yapacak, bana benzeyecek ve iyi anlatabilecek sanatçılarımız var. Burcu'yu izliyorum, çok da beğeniyorum."

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