Emily Blunt ile Jaume Collet-Serra dedektif filminde bir araya geliyor

"Şeytan Marka Giyer", "Yarının Sınırında","Sessiz Bir Yer" ve "Oppenheimer" gibi filmlerle tanınan ünlü Hollywood yıldızı Emily Blunt, yönetmen Jaume Collet-Serra ile yeniden birlikte çalışmaya hazırlanıyor.
Henüz adı belli olmayan film, Pinkerton Teşkilatı'nda kolluk kuvvetlerinde kadınların önünü açan gerçek hayattaki ilk kadın dedektif Kate Warne'ı konu alıyor.
İlk senaryo taslağı Gustin Nash tarafından yazılan filmi Melissa Stack kaleme alacak.
Hollywood'daki grev henüz bitmediği için şu an yalnızca yapımcı olarak görünen Emily Blunt, filmin oyuncu kadrosunda da yer almayı planlıyor.
OYUNCULUĞA ARA VERECEĞİNİ DUYURMUŞTU
Öte yandan ailesiyle daha çok vakit geçirmek isteyen Emily Blunt, birkaç ay önce oyunculuğa ara vermeyi planladığını açıklamış ve "Bu yıl çalışmıyorum. Geçen yıl çok çalıştım, en büyük kızım da 9 yaşında oldu. Gelecek yıl iki haneli rakamlara geçecek ve bu dönemde kaçırılmaması gereken önemli anlar olduğunu düşünüyorum. Bu anları kaçırmamak için orada olmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu tüm benliğimle hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kendisi gibi oyuncu John Krasinski ile evli olan Hazel Grace ve Violet adında iki kızı bulunuyor.
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