Emily Blunt ile Jaume Collet-Serra dedektif filminde bir araya geliyor

OYUNCULUĞA ARA VERECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Öte yandan ailesiyle daha çok vakit geçirmek isteyen Emily Blunt, birkaç ay önce oyunculuğa ara vermeyi planladığını açıklamış ve "Bu yıl çalışmıyorum. Geçen yıl çok çalıştım, en büyük kızım da 9 yaşında oldu. Gelecek yıl iki haneli rakamlara geçecek ve bu dönemde kaçırılmaması gereken önemli anlar olduğunu düşünüyorum. Bu anları kaçırmamak için orada olmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu tüm benliğimle hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kendisi gibi oyuncu John Krasinski ile evli olan Hazel Grace ve Violet adında iki kızı bulunuyor.