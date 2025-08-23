Emily in Paris’in çekimlerinde yardımcı yönetmen Diego Borella hayatını kaybetti

Emily in Paris’in yardımcı yönetmeni Diego Borella, dizinin 5. sezon çekimlerinin gerçekleştirildiği Venedik’te yaşamını yitirdi. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, 47 yaşındaki Borella, perşembe günü son sahnelerin hazırlıkları sırasında ekip arkadaşlarının gözü önünde aniden fenalaşarak yere düştü. Olay yerine hızla sağlık ekipleri çağrıldı ve tarihi Danieli Hotel’de müdahale yapıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Borella kurtarılamadı. Haberde, deneyimli ismin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ



Üzücü olay ardından Emily in Paris’in çekimlerine ara verildi. Dizinin 5’inci sezonunun 18 Aralık’ta yayınlanacağı duyuruldu.



DİEGO BORELLA KİMDİR?



Venedik doğumlu olan Borella, Roma, Londra ve New York gibi şehirlerde eğitim almış, sektörde saygın bir profesyonel olarak tanınıyordu. Sinema alanının yanı sıra, görsel sanatlar ve edebiyat gibi yaratıcı disiplinlerde de faaliyet göstermişti. Özellikle çocuklar için masallar ve hikâyeler yazdığı biliniyor.