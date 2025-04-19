Emily’nin kalbi bu kez İtalya’da: Ana oyuncu kadrosu geri dönüyor
Netflix’in popüler dizisi Emily in Paris, beşinci sezonuyla Roma’ya taşınıyor. Yeni sezonda Emily’nin aşk hayatı daha da karmaşık bir hâl alırken, sürpriz dönüşler ve yeni yüzler izleyicileri bekliyor.
Netflix’in hromantik komedisi Emily in Paris, beşinci sezonunda Paris’ten Roma’ya uzanan renkli bir yolculuğa çıkıyor. Lily Collins’in hayat verdiği Emily Cooper karakteri, İtalyan sevgilisi Marcello ile Roma’da yaşamaya başlarken, aşk hayatında yepyeni bir dönem başlıyor.
Dizinin yeni bölümlerinde Gabriel, Alfie ve Marcello arasında duygusal bir çıkmazda kalan Emily, bu kez Roma’daki Agence Grateau ofisinin başına geçiyor. Fransız karakterler yeniden sahne alırken, Camille’in diziye dönmeyeceği açıklandı.
Lucas Bravo’nun canlandırdığı Gabriel karakteri, Emily’yi Roma’da şaşırtıcı bir ziyaretle karşılayacak.
5. sezonun resmi yayın tarihi henüz doğrulanmadı. Ancak yeni sezonun yıl sonuna doğru Netflix’te yayınlanması bekleniyor.
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