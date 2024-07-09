Eminem'in, Glastonbury'de sahne alacağı iddia edildi

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali, bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu. Eminem'in gelecek sene festivalde sahne alacağı iddia edildi

Eminem'in, Glastonbury'de sahne alacağı iddia edildi

Bu yıl 26 Haziran - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury Festivali, birbirinden ünlü müzisyenlere ev sahipliği yaptı. İddialara göre ünlü rapçi Eminem, 2025 etkinliği için Glastonbury Festivali'nde müzikseverle buluşacak.

İddialara göre, Glastonbury organizatörleri, dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Eminem'i Piramit Sahnesi'ne çıkararak gelecek yıl benzer eleştirilerden kaçınmaya çalışıyor. Gerçek adı Marshall Mathers olan Eminem, daha önce Glastonbury'de hiç sahne almamış olsa da 2017'de Reading ve Leeds de dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen festivallerinde sahneye çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, Glastonbury ve Eminem'in temsilcileri arasında görüşmelerin halihazırda devam ettiği ve festivalin rapçiyi festivalde ağırlamaya çok istekli olduğu iddia ediliyor.

Her yıl Somerset'teki Worthy Farm'da düzenlenen festival, bu yılki müzisyen kadrosuyla eleştirilere maruz kalmıştı.

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