Eminem'in şarkıları sızdırıldı: FBI, rapçinin eski çalışanının evini aradı

"Without Me", "Superman", "Lose Yourself" ve daha birçok hit şarkıyla tanınan ünlü rapçi Eminem'in şarkıları sızdırıldı. Rapçi ile daha önce çalışan bir müzik prodüktörü, Eminem'in yayınlanmamış şarkılarını sızdırmakla suçlandı. Joseph Strange, rapçinin tamamlanmamış bazı şarkılarını da dijital platformlarda yayınladı.



Variety'nin haberine göre, rapçinin 25'ten fazla şarkısını sızdıran Strange, telif hakkı ihlali ve çalıntı malların eyaletler arası taşınmasıyla suçlandı.



Strange, 2007'den 2021'e kadar Eminem'in ses mühendisiydi ve bir kayıt stüdyosunda çalışıyordu. Ocak ayında şarkıların sızdırılmasının ardından, birkaç stüdyo çalışanı FBI ile iletişime geçti.