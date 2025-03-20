Eminem'in şarkıları sızdırıldı: FBI, rapçinin eski çalışanının evini aradı
Dünyaca ünlü rapçi Eminem'in eski bir çalışanı, rapçinin şarkılarını izinsiz yayınlamakla suçlanıyor.
"Without Me", "Superman", "Lose Yourself" ve daha birçok hit şarkıyla tanınan ünlü rapçi Eminem'in şarkıları sızdırıldı. Rapçi ile daha önce çalışan bir müzik prodüktörü, Eminem'in yayınlanmamış şarkılarını sızdırmakla suçlandı. Joseph Strange, rapçinin tamamlanmamış bazı şarkılarını da dijital platformlarda yayınladı.
Variety'nin haberine göre, rapçinin 25'ten fazla şarkısını sızdıran Strange, telif hakkı ihlali ve çalıntı malların eyaletler arası taşınmasıyla suçlandı.
Strange, 2007'den 2021'e kadar Eminem'in ses mühendisiydi ve bir kayıt stüdyosunda çalışıyordu. Ocak ayında şarkıların sızdırılmasının ardından, birkaç stüdyo çalışanı FBI ile iletişime geçti.
TÜM BELGELER ORTAYA ÇIKTI
FBI, Strange'e çalıntı şarkılar için 50 bin dolar ödediğini söyleyen Doja Rat adlı kişi de dahil olmak üzere yayınlanmamış şarkıları satın alan birden fazla kişiyi tespit etti. Doja Rat, Strange'in 300'den fazla şarkı ve el yazısıyla yazılmış şarkı sözü sayfalarına sahip olduğunu iddia etti.
FBI ajanları, 28 Ocak'ta Strange'in evini aradı ve Eminem'in yayınlanmamış şarkılarının kopyalarının bulunduğu sabit disklere el koydu.
Strange'e ödeme yapıldığına dair belgeler ortaya çıktı. Eminem'in 1999 ile 2018 arasında kaydedilen 25'ten fazla şarkısının rapçinin izni olmadan internete yüklendiği belirtildi.
Eminem'in menajeri John Fisher, FBI yetkililerine Strange'in dosyalara erişim yetkisinin olmadığını söyledi.
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