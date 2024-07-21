Eminem'in yeni albümü müzik listelerinde zirvede

"Without Me", "Superman", "Lose Yourself" ve daha birçok hit şarkıyla tanınan Eminem, yeni albümüyle büyük bir başarıya imza attı.

Eminem'in yeni albümü müzik listelerinde zirvede

Dünyanın en ünlü rapçilerinden biri olan Eminem, yeni albümü "The Death of Slim Shady (Coup De Grace)" ile kariyerinde bir ilke imza attı. Şarkıcının albümü listelerinde 1'inci sıraya yerleşti. Bu sayede şarkıcı, listelerde 11'inci kez zirveye yerleşmiş oldu.

Daha önce Taylor Swift, U2 ve David Bowie gibi isimlerin albümleri, 11 kez listelerde zirveye yerleşmişti. 

Eminem, hayranlarına albümünün "kavramsal bir albüm" olduğunu ve şarkıların sırayla dinlenmesi gerektiğini söylemişti.

Taylor Swift'in "The Tortured Poets Department" albümü ise listelerde ikinci sırada yer alıyor.

EMİNEM HAKKINDA

Babasının 18 aylıkken terk ettiği Marshall Bruce Mathers, sahne adıyla Eminem, annesi ile birlikte Detroit'te küçük bir karavanda başladığı yaşam mücadelesinin sonunda Akademi ve Grammy ödüllü dünya çapında bir rapçi olmayı başardı.

Annesi ve babası Daddy Warbucks adlı müzik grubunun en iyi üyeleriydi. Eminem’in müzik yeteneğinin genetik olduğu düşünülüyor.

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