Emma Corrin, Deadpool ve Wolverine filminde tanınmaz halde

Marvel imzalı Deadpool ve Wolverine filmi 26 Temmuz'da vizyona girecek. Başrollerinde Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın yer aldığı filmin sürpriz ismi ise The Crown dizisiyle yıldızı parlayan Emma Corinn.

28 yaşındaki oyuncu Profesör Charles Xavier'in şeytani ikiz kız kardeşi Cassandra Nova rolünü üstleniyor.

Film vizyona girmeden önce, oyuncu rolü hakkında "Ryan [Reynolds] ve Shawn [Levy, yönetmen] benim de tamamen katıldığım şu fikri ortaya attılar: 'Bu karakterin aşina olduğumuz anlamda "filmin kötü karakteri" olmasını istemiyoruz" dedi. Oyuncu "Onun son derece öngörülemez olmasını istediler" diye ekledi.