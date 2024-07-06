Emma Corrin, Deadpool ve Wolverine filminde tanınmaz halde

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı üçüncü Deadpool filminde rol alan Emma Corrin, rolü hakkında konuştu.

Emma Corrin, Deadpool ve Wolverine filminde tanınmaz halde

Marvel imzalı Deadpool ve Wolverine filmi 26 Temmuz'da vizyona girecek. Başrollerinde ile Hugh Jackman'ın yer aldığı filmin sürpriz ismi ise The Crown dizisiyle yıldızı parlayan Emma Corinn.

28 yaşındaki oyuncu Profesör Charles Xavier'in şeytani ikiz kız kardeşi Cassandra Nova rolünü üstleniyor.

Film vizyona girmeden önce, oyuncu rolü hakkında "Ryan [Reynolds] ve Shawn [Levy, yönetmen] benim de tamamen katıldığım şu fikri ortaya attılar: 'Bu karakterin aşina olduğumuz anlamda "filmin kötü karakteri" olmasını istemiyoruz" dedi. Oyuncu "Onun son derece öngörülemez olmasını istediler" diye ekledi.

Emma Corrin, Deadpool ve Wolverine filminde tanınmaz halde - 1

Filmin gişede büyük bir başarı elde etmesi ve hatta birden fazla rekor kırması bekleniyor.

ile Hugh Jackman'ı Marvel evreninde ilk kez bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. Filmde Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimler yer alıyor.

Film 26 Temmuz'da sinemalarda...

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman Marvel evreninde buluştu

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman Marvel evreninde buluştu

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