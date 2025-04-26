Emma Mackey, Narnia filminin kadrosuna dahil olan ilk isim oldu

Sır gibi saklanan filmin 90 ülkede, yaklaşık bin salonda IMAX formatında izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Netflix imzası taşıyan filmin yalnızca dijital platformda yayınlanacağı düşünülüyordu.



NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Ladybird ve Küçük Kadınlar gibi ödüllü filmlere imza atan Gerwig'in merakla beklenen yeni filmi, 26 Kasım 2026'da vizyona girecek, 25 Aralık'ta ise platformda izleyiciyle buluşacak.



Gerwig'in iki Narnia Günlükleri filmi çekeceği biliniyor. Daha önce "Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap" (2005), "Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan" (2008) ve "Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu" (2010) filmleri seyirciyle buluşmuştu.