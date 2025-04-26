Emma Mackey, Narnia filminin kadrosuna dahil olan ilk isim oldu
Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak. Filme dahil olan ilk isim Emma Mackey oldu.
Greta Gerwig, yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanıyor.
Filmde rol alacak ilk isim Emma Mackey olarak açıklandı. Oyuncu filmde Tilda Swinton'ın canlandırdığı White Witch (Beyaz Cadı) karakterini canlandıracak. Meryl Streep'in ise filme "Aslan" rolüne dahil olacağı iddia ediliyor.
Filmin senaryosunu Gerwig kaleme alacak ve iddialara göre film, serinin altıncı kitabı olan The Magician’s Nephew'ı konu alacak.
Mackey, Sex Education dizisindeki rolüyle tanınıyor.
Sır gibi saklanan filmin 90 ülkede, yaklaşık bin salonda IMAX formatında izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Netflix imzası taşıyan filmin yalnızca dijital platformda yayınlanacağı düşünülüyordu.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Ladybird ve Küçük Kadınlar gibi ödüllü filmlere imza atan Gerwig'in merakla beklenen yeni filmi, 26 Kasım 2026'da vizyona girecek, 25 Aralık'ta ise platformda izleyiciyle buluşacak.
Gerwig'in iki Narnia Günlükleri filmi çekeceği biliniyor. Daha önce "Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap" (2005), "Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan" (2008) ve "Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu" (2010) filmleri seyirciyle buluşmuştu.
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