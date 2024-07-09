Emma Roberts'tan soyadı itirafı: Kazandığımdan daha fazla iş kaybettirdi

"Kara Şövalye" (The Dark Knight) oyuncusu Eric Roberts 'ın kızı ve Julia Roberts 'ın yeğeni olan Emma Roberts , son röportajında soyadının kendisine fayda değil zarar getirdiğini söyledi. Flaunt dergisine konuşan ünlü isim, "Bu sektörde olmam bana kazandığımdan daha fazla iş kaybettirdi" dedi. Emma Roberts, sözlerine "İnsanların fikirleri var ve bazen bunlar, ailenizdekiler hakkında kötü fikirler olabiliyor. Bunun sayesinbde hiç iş bulmadım ama bunun yüzünden kesinlikle birkaç iş kaybettiğimi biliyorum" diye devam etti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; New York dergisinin 2022 sayısında yer alan ve birkaç ünlünün "nepo bebeklerin" yüzlerini gerçek bebeklerin üzerine bindiren ve kendisinin olmadığı bir görsele de atıfta bulunan ünlü oyuncu, şöyle dedi:

"Alınmalı mıyım? Bir derginin kapağında tüm ünlü çocukları bebeklerin bedenlerine yerleştirmek ucuz bir numaraydı. Belki de 'Nepo Bebek' muhabbeti, Vanity Fair'de incelikli ve akıllıca yazılmış daha ilginç bir makale olabilirdi ama bunun yerine 'kimi insanlardan nefret etmek' üzerine bir çeşit viral hadise oldu."