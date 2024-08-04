Emmy Ödülleri ne zaman düzenlenecek?

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76'ncı Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu. Bu yıl en çok adaylık alan yapım "Shogun" oldu. 25 adaylık elde eden başarılı yapımı, 23 adaylıkla The Bear takip etti. Peki Emmy Ödülleri ne zaman düzenlenecek? İşte detaylar...

Emmy Ödülleri ne zaman düzenlenecek?

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek için adaylar açıklandı. Yılın en iyi dizileri arasında gösterilen "Shogun" 25 adaylık kazanarak, Emmy Ödülleri'ne damga vurdu. Jeremy Allen White'ın başrolünü üstlendiği The Bear dizisi ise 23 adaylık elde etti.

Geçtiğimiz yıl 10 Emmy ödülü kazanan dizinin yıldızları Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce ve Liza Colón-Zayas performanslarıyla Emmy Ödülleri'nde adaylığa layık görüldü.

Emmy Ödülleri 15 Eylül'de sahiplerini bulacak.

76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

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