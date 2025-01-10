Emmy Ödülleri yeni kuralları açıkladı: 2025'da uygulanacak

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenen Emmy Ödülleri 15 Eylül'de sahiplerini buldu.



EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

﻿YENİ KURALLAR NEDİR?

Claire Foy ve Ron Cephas Jones rola dıkları dizilerdeki yardımcı rolleriyle Emmy kazandı. Daha sonra aynı dizide konuk yıldız olarak rollerini tekrarladıkları için birer Emmy daha kazandılar. Bundan sonra buna izin verilmeyecek.

Televizyon Akademisi, 77. Emmy Ödülleri için kural değişikliklerini duyurdu. Yeni kurala göre, daha önce aday gösterilmiş veya başrol veya yardımcı kategoride ödül kazanmış herhangi bir sanatçı, gelecek yıllarda aynı rolde konuk sanatçı adayları arasına giremeyecek.

Kural değişikliğiyle ilgili "Bir sanatçı başrol veya yardımcı oyuncu kategorisinde aday gösterilmiş veya kazanmışsa, sanatçı aynı dizide aynı rolü oynadığı için sonraki Emmy Ödülleri'nde konuk oyuncu kategorisinde yarışmaya hak kazanamayacaktır. Ancak, başrol veya yardımcı oyuncu kategorisinde yarışmaya devam edebilirler" ifadelerine yer verildi. Bu değişiklik, 2025'teki 77. Emmy Ödülleri'nde yürürlüğe girecek.



BU KURAL YÖNETMENLERİ İLGİLENDİRECEK

Bu yıl ayrıca yönetmenlikte bir değişiklik daha var. Akademi'ye göre, yönetmenler daha önce kategori başına yalnızca bir başvuru gönderebiliyordu. Akademi, "Bu değişiklik sayesinde bir yönetmen, yönettiği bölümlerin her biri sayesinde adaylık kazanabilir" açıklamasında bulundu.

