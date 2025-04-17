Emmy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

77'ncisi düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'nin sunucusu açıklandı. Ünlü komedyen Nate Bargatze prestijli gecede sunuculuk yapacak.



Emmy Ödülleri 14 Eylül'de sahiplerini bulacak. Bargatze, “Böyle ikonik bir ödül törenine ev sahipliği yapmamın istenmesi büyük bir onur ve dünyanın dört bir yanındaki ailelerin keyif alabileceği bir geceye imza atmaktan heyecan duyuyorum." dedi.