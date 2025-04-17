Emmy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu.
77'ncisi düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'nin sunucusu açıklandı. Ünlü komedyen Nate Bargatze prestijli gecede sunuculuk yapacak.
Emmy Ödülleri 14 Eylül'de sahiplerini bulacak. Bargatze, “Böyle ikonik bir ödül törenine ev sahipliği yapmamın istenmesi büyük bir onur ve dünyanın dört bir yanındaki ailelerin keyif alabileceği bir geceye imza atmaktan heyecan duyuyorum." dedi.
Geçtiğimiz yıl 76'ncısı düzenlenen Emmy Ödülleri 15 Eylül'de sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlenmişti.
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