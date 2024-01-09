Emmy ödüllü Big Little Lies dizisi 3. sezonuyla geri dönüyor

Başrollerinde Nicole Kidman, Laura Dern, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz ve Shailene Woodley gibi isimlerin yer aldığı Big Little Lies 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek.

Emmy ödüllü Big Little Lies dizisi 3. sezonuyla geri dönüyor

Altın Küre ve Emmy ödüllü Big Little Lies dizisinin 3. sezonu geliyor. Dizinin başrol oyuncularından Reese Witherspoon, 81. Altın Küre Ödülleri kırmızı halısında üçüncü sezonun geleceğini doğruladı.

Oyuncu, "3. sezonun üzerinde çalışıyoruz. Nicole (Kidman) ve ben üzerinde çok çalışıyoruz" dedi. Nicole Kidman da verdiği bir röportajda "3. sezonla geliyoruz. Haberiniz olsun" demişti.

Emmy ödüllü Big Little Lies dizisi 3. sezonuyla geri dönüyor - 1

David E. Kelly tarafından yaratılan ve yazılan dizinin yapımcısı HBO, henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesi bulunan Big Little Lies dizisi, Liane Moriarty'nin 2014 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı.

Dizinin başrollerinde Witherspoon, Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern ve Zoë Kravitz gibi isimler yer alıyor. Dizinin 2. sezonu 2019 yılının şubat ayında yayınlanmıştı ve diziye Meryl Streep dahil olmuştu.

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