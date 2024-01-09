Emmy ödüllü Big Little Lies dizisi 3. sezonuyla geri dönüyor

David E. Kelly tarafından yaratılan ve yazılan dizinin yapımcısı HBO, henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.



Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesi bulunan Big Little Lies dizisi, Liane Moriarty'nin 2014 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı.

Dizinin başrollerinde Witherspoon, Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern ve Zoë Kravitz gibi isimler yer alıyor. Dizinin 2. sezonu 2019 yılının şubat ayında yayınlanmıştı ve diziye Meryl Streep dahil olmuştu.