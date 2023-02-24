Emmy ödüllü dizi Succession 4. sezonuyla ekranlara veda edecek

Başrollerinde Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck ve Matthew Macfadyen gibi isimlerin yer aldığı diziyle ilgili konuşan yapımcı Armstrong, "Bir süre yalnızlık duyacağım. Londra sokaklarında gezinirken kendime 'Ben ne yaptım?' diye soracağım. Muhtemelen 6 ay içinde herkesi arayıp yeniden başlamayı teklif edeceğim" dedi.

2018 yılında HBO'da ekrana gelmeye başlayan dizinin 4. sezonu 26 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. Dizi 74. Emmy Ödülleri'nde En İyi Drama Dizisi ödülünün sahibi olmuştu.