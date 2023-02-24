Emmy ödüllü dizi Succession 4. sezonuyla ekranlara veda edecek

Game of Thrones ve Westworld gibi başarılı yapımlara imza atan HBO’nun Emmy ödüllü dizisi Succession'ın 4. sezonunda final yapacağı açıklandı.

Emmy ödüllü dizi Succession 4. sezonuyla ekranlara veda edecek

Milyarder Roy ailesinin çalkantılı hayatını konu alan yapımı Succession dizisi, 4. sezonunda final yapacak. Dizinin yaratıcısı ve yapımcısı Jesse Armstrong, New Yorker'a verdiği röportajda dizinin son bulacağını ve herhangi bir devam dizisi gelmeyeceğini açıkladı.

Emmy ödüllü dizi Succession 4. sezonuyla ekranlara veda edecek - 1

Başrollerinde Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck ve Matthew Macfadyen gibi isimlerin yer aldığı diziyle ilgili konuşan yapımcı Armstrong, "Bir süre yalnızlık duyacağım. Londra sokaklarında gezinirken kendime 'Ben ne yaptım?' diye soracağım. Muhtemelen 6 ay içinde herkesi arayıp yeniden başlamayı teklif edeceğim" dedi.

2018 yılında HBO'da ekrana gelmeye başlayan dizinin 4. sezonu 26 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. 74. Emmy Ödülleri'nde En İyi Drama Dizisi ödülünün sahibi olmuştu.

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