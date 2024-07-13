Emmy ödüllü Euphoria dizisinin 3. sezonu resmen geliyor

Dizinin 3. sezonu, bir önceki sezonun yayınlanmasından yaklaşık üç sene sonra çekilmiş olacak. HBO, ilk olarak yeni sezon çekimlerinin Mart 2024'te ertelendiğini açıklamıştı.

Emmy ödüllü HBO dizisi Euphoria'nın uzun süredir ertelenen üçüncü sezonunun çekimleri Ocak 2025'te başlayacak. Dizinin ana kadrosunun yeni sezonda yer alacağı açıklandı. HBO drama dizileri ve filmleri başkanı Francesca Orsi “Ocak ayında Euphoria'nın prodüksiyonuna başlamaya hazır olduğumuz için çok heyecanlıyım" dedi.

Hollywood'daki grev, yaratıcı Sam Levinson'ın tüm diziyi kendisinin yazmak istemesi ve oyuncuların diğer projelerinin artması, 3. sezonun gecikme sebepleri arasında gösterildi.

“Euphoria”nın ana kadrosunda Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie ve Eric Dane yer alıyor. Fezco rolüyle tanınan Angus Cloud, Temmuz 2023'te 25 yaşında hayatını kaybetti. Bu arada Barbie Ferreira gibi bazı oyuncular diziye bir sezon daha geri dönmeyeceklerini belirtmişlerdi.

Dizi bugüne kadar 25 Emmy adaylığı kazandı.