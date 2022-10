Emmy ödüllü oyuncu Leslie Jordan trafik kazasında hayatını kaybetti

Will and Grace dizisinin ünlü yıldızı ABD’li oyuncu Leslie Jordan, trafik kazasında hayatını kaybetti. 67 yaşında yaşamını yitiren Emmy ödüllü oyuncunun, Los Angeles’ta araba kullanırken rahatsızlandığı ve kaza yaptığı tahmin ediliyor.



80’li yıllardaki rol aldığı televizyon dizileriyle akıllara kazınan Jordan, Will and Grace ve American Horror Story gibi yapımlarla tanınıyor.

Oyuncu 2006 yılında Will and Grace dizisindeki rolüyle Emmy kazandı.

Kariyeri boyunca pek çok farklı rolde ekranan çıkan oyuncu, Ally McBeal, Ugly Betty, Lois & Clark: The New Adventures of Superman, Ski Patrol ve The United States vs. Billie Holiday gibi yapımlarda yer aldı.

Jordan, 2020 yılında pandemi döneminde paylaştığı eğlenceli videolarla sosyal medyada fenomen haline gelmişti.