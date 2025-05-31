Emmy ödüllü oyuncu Loretta Swit, 87 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncunun basın danışmanı Harlan Boll tarafından yapılan açıklamaya göre, Swit Cuma günü New York’taki evinde doğal nedenlerle yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar rol aldığı M*A*S*H dizisiyle anılan yıldız isim; Gunsmoke , Mission: Impossible ve Mannix gibi projelerde de kamera karşısına geçmişti.

M*A*S*H dizisi, 1972’den 1983’e kadar 11 sezon boyunca izleyiciyle buluştu. Dizi, Kore Savaşı sırasında cephenin ardında yer alan 4077. Mobil Ordu Cerrahi Hastanesi'nde geçen olayları konu alıyordu. Diziye adını da bu hastane vermişti.

28 Şubat 1983’te yayımlanan iki buçuk saatlik final bölümü, 100 milyondan fazla kişiye ulaşarak televizyon tarihinin en çok izlenen senaryolu yapımı olarak tarihe geçti.



Dizi ilk sezonunda reytinglerde 46. sırada yer alsa da, dokuz Emmy adaylığı aldı.



Loretta Swit, dizinin 11 sezonu boyunca sadece 11 bölümde yer almadı. Swit, cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi ciddi temaları ele alan dizide, kadın karakterlerin daha güçlü temsil edilmesi için senaristlerle devamlı iletişim halindeydi.



Usta oyuncu, 2010’da verdiği bir röportajda, “Bu kadar kaliteli senaryolarla çalışmak, bir oyuncuyu ister istemez geliştiriyor'' ifadelerini kullanmıştı.