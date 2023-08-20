Emmy ödüllü "This Is Us" dizisi yıldızı Ron Cephas Jones hayatını kaybetti

"This Is Us" dizisindeki William Hill rolüyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Ron Cephas Jones hayatını kaybetti. 66 yaşında hayata veda eden ünlü aktörün uzun süredir akciğer rahatsızlığı yaşadığı, ölümünün de bu hastalıktan kaynaklandığı öğrenildi.
Amerikalı aktörün dün hayatını kaybettiğini açıklayan sözcüsü, "Yetenekli ve ödüllü aktör Ron Cephas Jones uzun süredir mücadele ettiği akciğer hastalığı nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.
Ünlü yıldızın ölümü sonrası sözcüsü, "Kariyeri boyunca sıcaklığı, güzelliği, cömertliği, nezaketi ve kalbi, onu tanıma şansına sahip olan herkes tarafından hissedildi. Kariyerine Nuyorican Poets Cafe'de başladı ve sahneye olan sevgisi, yakın zamanda Tony'ye aday gösterilen ve Clyde's on Broadway'deki rolüyle Drama Desk Ödülü kazanan performansı da dahil olmak üzere tüm kariyeri boyunca mevcuttu" açıklamasında bulundu.
Sözcü ayrıca, "Ron'un iç güzelliği ve ruhu, This is Us'taki Emmy ödülü kazanan performansıyla geniş seyirci kitlesi tarafından açıkça görülüyordu. Geride kızı Jasmine Cephas Jones'u bıraktı" ifadesine yer verdi.
Ron Cephas Jones , 2016'dan bu yana "This Is Us" dizisinde William Hill rolünü canlandırıyordu. 2018 ve 2020'deki Emmy ödüllerini de bu dizideki performansıyla kazandı.
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