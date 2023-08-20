Emmy ödüllü "This Is Us" dizisi yıldızı Ron Cephas Jones hayatını kaybetti

"This Is Us" dizisindeki William Hill rolüyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Ron Cephas Jones hayatını kaybetti. 66 yaşında hayata veda eden ünlü aktörün uzun süredir akciğer rahatsızlığı yaşadığı, ölümünün de bu hastalıktan kaynaklandığı öğrenildi.

Amerikalı aktörün dün hayatını kaybettiğini açıklayan sözcüsü, "Yetenekli ve ödüllü aktör Ron Cephas Jones uzun süredir mücadele ettiği akciğer hastalığı nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Ünlü yıldızın ölümü sonrası sözcüsü, "Kariyeri boyunca sıcaklığı, güzelliği, cömertliği, nezaketi ve kalbi, onu tanıma şansına sahip olan herkes tarafından hissedildi. Kariyerine Nuyorican Poets Cafe'de başladı ve sahneye olan sevgisi, yakın zamanda Tony'ye aday gösterilen ve Clyde's on Broadway'deki rolüyle Drama Desk Ödülü kazanan performansı da dahil olmak üzere tüm kariyeri boyunca mevcuttu" açıklamasında bulundu.