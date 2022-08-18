Empati ilk bölümüyle NTV ekranlarında başladı

İlk bölümü ile dün akşam NTV ekranında başlayan Ahmet Mümtaz Taylan, programında Kalben ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.



“ŞİDDET VE ALKOLÜN OLDUĞU BİR EVDE BÜYÜDÜM"

Taylan, Kalben'e Konya'nın Beyşehir ilçesinde 24 yıl eşinin şiddetine maruz kalmış, şiddete dayanmış Fatma Hanım'ın hikayesini sordu. Kalben, Fatma Hanım'ın hikayesi için "sen olsaydın" sorusunu cevaplarken, kendi hayatından paylaşımlarda bulundu:



"Ben de duygusal travmalarını nasıl çözeceğini bilmeyen, o yüzden içkiye başvurmuş içtiği zaman değişen bir ebeveyn ile büyüdüm. Onun şiddetinden, onun zorluklarından beni korumaya çalışan annemle büyüdüm ama o sırada annem de bir şeye dönüştü... Çünkü şiddet; görüyorum görüyorum, sonra bir kenarda kendim olarak var oluyorum değil; seni yavaş yavaş silen, hiçleştiren bir şey. Sanki dayak yedikçe onu hak ettiğine, o muamelenin sana ait bir şey olduğuna inandıran bir şey. Problemini unutursun, bir zamanlar neyin hayalini kurduğunu unutursun.

Orada inanç sistemi var, elalem ne der var, dul kadın olmak ne demek sen biliyorsun."