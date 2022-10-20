Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan yazar Ahmet Ümit: İlham gelmiyor, ben onun peşinden koşuyorum

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında Ahmet Ümit’i ağırladı. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Ümit yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.



Kör bir ressamın öyküsünü anlattıktan sonra Taylan, "İlham geldiğinde onu fark etmek de önemli değil mi?" diye sordu. Ümit, “Tabiki de. Gençken bana ilham daha çok gelirdi. Şimdi ilham gelmiyor, ben onun peşinden koşuyorum” dedi.



Ümit, "25 yaşında yazmaya yeteneğim olduğunu fark ettim ve bunu geliştirmek için çabaladım. İlk yazdığım öykü 40 dilde yayınlandı ve bunları yaparken şimdiki Ahmet Ümit olacağımı bilmiyordum" dedi.

HAYATINDAKİ DÖNÜM NOKTASI



Taylan: “Son kitabınla ilgili bizlere ne anlatmak istersin? diye sordu.



‘Bir Aşk Masalı’ isimli kitabını anlatan Ümit, "Bu kitabın yazılma sebebi kadın cinayetlerine edebi bir yaklaşımda bulunmaktır. Kitabın konusu; Bir gece beş ülkede beş prens aynı rüyayı görürler. Gördükleri gotik bir şehirdir ve bu şehrin sokaklarında çıplak ayaklı bir kız vardır. Kızı gördükten sonra beş prensin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Kızı bulmak için yollara düşerler. Hikaye, beş farklı coğrafyada kumların içinde, buzların üstünde, suların içinde, ormanlarda, dağlarda devam eder. Aşk uğruna düştükleri yolu ve hisleri anlatan bir maceradır" diye konuştu.



Taylan: “Hayatının dönüm noktası var mı?” diye sordu Ümit, "Ailemi arkada bırakıp 18 yaşında Gaziantep’ten İstanbul’a gelmek benim için dönüm noktasıydı. Babam yazar olmak konusunda beni desteklemedi. Verilen fırsatları değerlendirdim ve 1985 yılında Moskova'da yazar olma kararını aldım" diyerek yazarlığın hayatındaki dönüm noktası olduğunu anlattı.