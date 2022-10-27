Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Onur Ünlü: Aklı başında kimse ünlü olmak için uğraşmaz

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında Onur Ünlü'yü ağırladı.

Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Onur Ünlü, yaşanmış hikayeler ile empati kurdu. Taylan “Şair, yönetmen ve senarist olarak diğer meslektaşlarından daha popüler olduğunu düşünüyorum. Ünlü olmak sence nasıl?” sorusuyla programa başladı.



"AKLI BAŞINDA KİMSE ÜNLÜ OLMAK İÇİN UĞRAŞMAZ"

Ünlü “Bu durum benden bağımsız gelişiyor ve benim için belirleyici bir faktör değil. Aklı başında kimse ünlü olmak için uğraşmaz. Başarılı olmak için çalışılır ve bu ün sağlayabilir. Sonrasında ününü sürdürmek için küçük düşebilirsin” dedi.



Ünlü’den hafızayla ilgili bir hikaye hakkında empati kurmasını isteyen Taylan “Senin hafızan nasıldır?” sorusunu yöneltti. Ünlü “Geçirdiğim hastalık sonrasında hafızam zayıfladı. Aynı hastalıktan annemi kaybettim. Başkasının başına geldiğinde perişan oluyorsun ama kendi başına geldiği zaman hem şaka yapabiliyor hem de üstesinden gelebiliyorsun” dedi.

"MADDİ KAYIPLARLA İLGİLİ BİR ENDİŞEM YOK"

Taylan “Hiç beklemediğin bir kayıp yaşasan yeniden başlama konusunda enerjin nasıl olur?” diyerek maddiyatın hayatını nasıl etkilediğini sordu. Ünlü “Maddi kayıplarla ilgili bir endişem yok. Sektörde herkesin iyi ve kötü işleri vardır. Bir şekilde işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"KOLAY PES ETMEM"

Taylan “Sen karşılaştığın zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun?” diye sordu. Ünlü “Zaman kazanmak için bazen kaçarak bazen de üstüne giderek mücadele etmeye çalışırım ve kolay pes etmem” dedi. Empati yapılan hikayenin ardından Taylan Ünlü’ye “ Ne olursa olsun birini koşulsuz sevebilir misin?” sorusunu yöneltti. Ünlü “Birini o olduğu için beklentisiz sevebilirim” diyerek cevap verdi.



"ALTIN PORTAKAL’DAN KAZANDIĞIM DÖRT ÖDÜLDEN BİRİNİ SATTIM"

Taylan “Hayatının önemli parçalarını, kendi oluşturduğun bir sitede satıyorsun. Vazgeçtiğin şeyler mi yoksa elinde çok olanları mı satıyorsun?” sorusunu yöneltti. Ünlü “Altın Portakal’dan kazandığım dört ödülden birini sattım. Yaptığım şeylerin karşılığını maddi ve manevi olarak almak istiyorum" dedi.

Taylan “Peki filmlerde, dizilerde kurgu dediğimiz şeyler gerçek hayatta bazen karşılığını bulamıyor diye düşünüyorum. Hayat daha sert" derken Ünlü “Kurgunun inandırıcı olması için mantıklı olması gerekiyor ama hayatın mantığı yok" diyerek Taylan’a katıldı.