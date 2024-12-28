Emre Altuğ'dan 70 kişilik sahne şovu

Emre Altuğ, “Bir Pop Masalı” projesiyle 22 Şubat’ta müzikseverlerle buluşacak. Oyunculuk ve şarkıcılık yeteneklerini bu projeyle sahnede birleştirmeye hazırlanan Emre Altuğ, 1950'li yıllardan günümüze 70 yıllık Türk pop müzik tarihini içinde barındıran aranjmanlardan oluşan repertuarı ve sahne şovlarının yanında efsaneleşmiş pop şarkılarını eğlenceli hikayeleriyle de Bir Pop Masalı’nda izleyenlere çok özel bir gece yaşatacak.



70 KİŞİLİK SAHNE ŞOVUYLA KARNAVAL TADINDA BİR KONSER

Emre Altuğ, Bir Pop Masalı projesinde, Türkçe sözlü hafif batı müziğinin miladı kabul edilen 'Bak Bir Varmış Bir Yokmuş'tan 'Sesiz Gemi'ye, 'Kim Ne Derse Desin'den 'Senden Benden Bizden'e kadar Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihini 120 dakikaya sığdırdığı bu özel gecede izleyenlerine benzersiz duygular yaşatacak.

Emre Altuğ, Alpay'dan Athena'ya, Nilüfer'den Ajda Pekkan'a müziğin yıldız isimlerinin unutulmaz şarkılarını 20 kişilik 'big band' orkestrası, 40 kişilik kadın korosu ve 10 kişiden oluşan dansçı ekibiyle Zorlu PSM’yi bir karnaval alanına dönüştürecek.

Emre Altuğ’un, 22 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarına unutulmaz bir performans sunacağı Bir Pop Masalı konserinin biletleri satışa çıktı.