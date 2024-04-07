Emre Karayel Atatürk’ün silah arkadaşını canlandıracak

Ünlü oyuncu Emre Karayel, yıldız kadrolu "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmine dahil oldu.

Emre Karayel Atatürk’ün silah arkadaşını canlandıracak

1930’lu yıllarda geçecek olan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosuna ünlü oyuncu Emre Karayel dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karayel, çekimleri Ankara’da devam eden filmde Atatürk’ün yakın silah arkadaşı Nuri Conker’e hayat verecek.

Nuri Conker, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra başarılarından ötürü 1 Eylül 1923 tarihinde Kurmay Albay rütbesine terfi etti ve TBMM tarafından Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası’na layık görülmüştü.

Emre Karayel Atatürk’ün silah arkadaşını canlandıracak - 1

KADRO HAKKINDA

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, 1930 yıllar Türkiye'sini anlatacak.

Filmde Okan Yalabık “Osman Zeki Üngör”e, Birce Akalay “Nimet Vahid”e, Melis Sezen “Mediha”ya, Şifanur Gül “Nükhet”e hayat verecek. "Miti" rolünü ise Bensu Soral oynayacak.

Emre Karayel Atatürk’ün silah arkadaşını canlandıracak - 2

Merakla beklenen filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Ertan Saban canlandırıyor.

Bensu Soral Bir Cumhuriyet Şarkısı filmine dahil oldu

Bensu Soral Bir Cumhuriyet Şarkısı filmine dahil oldu

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