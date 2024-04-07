Emre Karayel Atatürk’ün silah arkadaşını canlandıracak

1930’lu yıllarda geçecek olan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosuna ünlü oyuncu Emre Karayel dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karayel, çekimleri Ankara’da devam eden filmde Atatürk’ün yakın silah arkadaşı Nuri Conker’e hayat verecek.
Nuri Conker, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra başarılarından ötürü 1 Eylül 1923 tarihinde Kurmay Albay rütbesine terfi etti ve TBMM tarafından Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası’na layık görülmüştü.
KADRO HAKKINDA
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, 1930 yıllar Türkiye'sini anlatacak.
Filmde Okan Yalabık “Osman Zeki Üngör”e, Birce Akalay “Nimet Vahid”e, Melis Sezen “Mediha”ya, Şifanur Gül “Nükhet”e hayat verecek. "Miti" rolünü ise Bensu Soral oynayacak.
Merakla beklenen filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Ertan Saban canlandırıyor.
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