En büyük dinozor fosili rekor fiyata satıldı

Bugüne kadar keşfedilen en büyük ve en eksiksiz stegosaurus fosili New York'taki Sotheby's müzayede evinde 44,6 milyon dolara satılarak açık artırmada satılan en değerli fosil oldu.



“Apex” lakaplı dinozor kalıntısı, satış öncesi tahmin edilen fiyatından 11 kat daha fazlaya satıldı.



Fosil, Colorado'nun Moffat County bölgesinde, Dinozor kasabası yakınlarında, özel mülkiyete ait bir arazide, paleontolog Jason Cooper tarafından 2022 yılında keşfedildi.



“Apex” 3,4 metre boyunda ve burundan kuyruğa 8,2 metre uzunluğunda olup, Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen daha önceki en sağlam stegosaurus örneği olan "Sophie"den yüzde 30 daha büyük.

"AMERİKA'DA DOĞDU, AMERİKA'DA KALACAK"



Değerli fosili ABD'deki bir kuruma ödünç vermeyi düşünen ve ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığı öğrenildi. Satıştan sonra alıcının “Apex Amerika'da doğdu ve Amerika'da kalacak!” dediği aktarıldı.



Sotheby's'in küresel bilim ve popüler kültür başkanı Cassandra Hatton "Apex bugün adının hakkını vererek dünya çapında teklif sahiplerine ilham verdi ve bugüne kadar müzayedede satılan en değerli fosil oldu" dedi.



Satışın gerçekleşmesinin yıllar aldığını söyleyen Hatton, “Böylesine önemli bir örneğin, gezegende dolaşmasının üzerinden 150 milyon yıl geçtikten sonra tarihteki yerini almış olmasından büyük heyecan duyuyorum. Bu olağanüstü sonuç, bu antik hazineleri koruma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın altını çiziyor.” ifadelerini kullandı.

UZUN YILLAR YAŞAMIŞ

“Apex”, yaklaşık 319 fosil kemik elementinden 254'üne sahip olmasıyla şimdiye kadar bulunan en eksiksiz iskeletler arasında üst sıralarda yer alıyor.



Sotheby's'e göre iskelet iri yarı, sağlam bir yetişkine ait ve romatoid artrit bulguları var, bu da ileri bir yaşa kadar yaşadığını gösteriyor.



Elde edilen örneklerde dinozorda savaşla ilgili herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığı belirtildi.



Toplamda 45.8 milyon dolar ile bir doğa tarihi müzayedesi şimdiye kadarki en yüksek toplam gelirini elde etti.