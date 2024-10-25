En çok tercüme edilen çocuk kitaplarından biri! Saklanan üç metinden biri satışa çıkıyor

Küçük Prens kitabının yazarı Antoine de Saint-Exupery tarafından 1940’larda saklanan üç metinden biri olduğu ifade edilen kopya, Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi Sanat Festivali'nde satışa sunulacak.

Küçük Prens'in dünyada en çok tercüme edilen kitaplardan biri olarak küresel edebi mirasın bir parçası olduğunu söyleyen uzmanlar, "Kasım ayında Avrupa dışındaki bir müze veya kütüphanenin daktilo metnini satın alma olasılığının kitabın küresel statüsünün tanınması anlamına gelebileceğini." ifade etti.