En cömert ünlü Elton John oldu: Günde 74 bin sterlin bağışlıyor

77 yaşındaki efsane sanatçı Elton John, İngiltere'nin en cömert sanatçısı oldu. Daily Mail'in haberine göre, John hayır kurumlarına her saat 3 bin sterlinden fazla bağış yapıyor.

"Sir" unvanına sahip şarkıcı 450 milyon sterlinlik bir servete sahip. Seçtiği hayır kurumlarına günde 74 bin sterlin bağış yapan sanatçı, yılda 27 milyon sterlin bağışta bulunuyor. Bu da onu İngiltere'nin en cömert ünlüsü yapıyor.

