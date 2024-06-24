En cömert ünlü Elton John oldu: Günde 74 bin sterlin bağışlıyor

"Sir" unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John'un hayır kurumlarına günde 74 bin sterlin bağışladığı bildirildi.

En cömert ünlü Elton John oldu: Günde 74 bin sterlin bağışlıyor

77 yaşındaki efsane sanatçı Elton John, İngiltere'nin en cömert sanatçısı oldu. Daily Mail'in haberine göre, John hayır kurumlarına her saat 3 bin sterlinden fazla bağış yapıyor.

"Sir" unvanına sahip şarkıcı 450 milyon sterlinlik bir servete sahip. Seçtiği hayır kurumlarına günde 74 bin sterlin bağış yapan sanatçı, yılda 27 milyon sterlin bağışta bulunuyor. Bu da onu İngiltere'nin en cömert ünlüsü yapıyor.

En cömert ünlü Elton John oldu: Günde 74 bin sterlin bağışlıyor - 1

Ünlü şarkıcı, bu rakamla Harry Potter kitaplarının yazarı J. K. Rowling'i geride bıraktı. Saatte 3 bin 60 sterlin bağışta bulunarak ikinci sıraya yerleşen yazarı, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton takip etti.

Elton John’un eşyaları açık artırmada satışa çıkıyor

Elton John’un eşyaları açık artırmada satışa çıkıyor

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...