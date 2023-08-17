En iyi James Bond filmi açıklandı

Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği James Bond karakterini kimin canlandıracağı konusu hala gizemini koruyor. 25’inci Bond filmi "No Time to Die"dan sonra yeni Bond'un kim olacağı merak edilirken Britanya merkezli William Hill adlı şirket, 3 bin 500 kişiye en iyi James Bond filmini sordu.



Ian Fleming'in romanlarından uyarlanan seride tam 25 film bulunuyor. İlk film 1962'de çekilmiş ve başrolünde Sean Connery yer almıştı.

İngiliz yönetmen Sam Mendes imzalı "Skyfall", en sevilen James Bond filmi seçildi. Film, oyların yüzde 17,5'ini aldı.



İkinci sırada "Altın Parmak (Goldfinder) yer alırken üçüncülüğün sahibi "Ölmek İçin Zaman Yok" (No Time To Die) oldu Skyfall (2012) Ankete göre, en kötü James Bond filmi ise Sean Connery'nin başrolde olduğu "Asla Asla Deme" (Never Say Never Again). Film, oylarında yalnızca yüzde 0,6'sını alabildi.