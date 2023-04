En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Michelle Yeoh'nun yeni rolü belli oldu

Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) filmi, Oscar Ödülleri'ne birçok ödül kazanarak damga vurmuştu. Filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nı kazanan Michelle Yeoh'nun merakla beklenen yeni rolü belli oldu.

60 yaşındaki oyuncu, Star Trek evrenine dahil oluyor. İmparatoriçe Philippa Georgiou'yu canlandıracak olan oyuncu, Star Trek: Section 31 filminde rol alacak. Yeoh, Star Drek: Discovery dizisinin ilk sezonunda aynı karaktere hayat vermişti. Deadline'ın haberine göre, 2018 yılında geliştirilen "Star Trek: Section 31" dizi olarak düşünülmüştü. Proje film olarak Paramount+'ta izleyiciyle buluşacak. Yeoh, "Star Trek ailesine dönmekten mutluluk duyuyorum. Section 31, Philippa karakteriyle çıktığım yolculukta hep kalbimde yer etmişti" dedi. Craig Sweeny'nin kaleme aldığı ve Olatunde Osunsanmi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın ne zaman izleyiciyle buluşacağı belirtilmedi. CANNES'DA ÖDÜL ALACAK Öte yandan, Yeoh Cannes Film Festivali'nde önceki yıllarda Jane Fonda, Geena Davis, Susan Sarandon, Isabelle Huppert, Patty Jenkins, Gong Li, Salma Hayek ve Viola Davis'in aldığı "Sinemada Kadın" ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncu, festival komitesinin açıkladığı ödülünü, 16 Mayıs'ta başlayacak festivalde alacak.



OSCAR TARİHİNE GEÇTİ Oscar Ödülleri'nde toplamda 7 ödül kazanan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin başrol oyuncusu Michelle Yeoh, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.