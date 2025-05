En iyiden en kötüye Görevimiz Tehlike serisi

Serinin son filminde Ethan Hunt, onu ve ekibini tehdit eden yeni tehlikelerle yüzleşmek zorundadır. The Independent'ın listesine göre, önümüzdeki günlerde vizyona girecek film ilk 3'e giremedi. 6. Mission: Impossible III (2006)

Serinin ikinci filminde Sean Ambrose adlı emekli bir IMF ajanı, bilim insanları tarafından üretilen Chimera isimli ürkütücü bir virüsü elde etmeye çalışır. Ethan Hunt ise Ambrose'nin peşine düşer. 7. Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025)

1996'da başlayan meşhur aksiyon serisinin son halkası Görevimiz Tehlike-Son Hesaplaşma (Mission: Impossible – The Final Reckoning) 23 Mayıs'ta vizyona giriyor. The Independent, serinin en iyi filmlerini sıraladı. İşte en kötüden en iyiye Görevimiz Tehlike filmleri...

4. Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

The Simpsons, Ratatouille ve Up gibi yapımlarla tanınan Brad Bird'ün imzasını taşıyan filmde Cruise'in yanı sıra Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton, Josh Holloway gibi isimler dikkat çekiyor.



3. Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)

Christopher McQuarrie'nin yazıp yönettiği filmde Ethan Hunt ve ekibi, bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor.



2. Mission: Impossible (1996)

Brian De Palma imzalı filmin senaryosunu David Koepp ve Robert Towne kaleme aldı. Serinin ilk filminde Cruise'a Emmanuelle Béart, Kristin Scott Thomas, Jon Voight gibi isimler eşlik etti.



1. Mission: Impossible – Fallout (2018)

Superman rolüyle akıllarda yer eden Henry Cavill'ın kötü adam olarak dahil olduğu yapım, serinin en iyi filmi olarak nitelendiriliyor.

SON FİLM HAKKINDA

23 Mayıs 2025'te vizyona girecek olan filmde 62 yaşındaki Cruise, tüplü dalış yapıyor, enkaz halindeki bir denizaltını keşfediyor ve bir uçaktan atlıyor. Filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi isimler yer alıyor.



GÖREVİMİZ TEHLİKE 8 KONUSU



"Dead Reckoning"de Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt, her hareketini tahmin eden ve yanlış ellere düşerse felakete yol açabilecek The Entity adlı tehlikeli bir yapay zeka programıyla karşı karşıya kalır.



Bir önceki filmin sonunda felaketle sonuçlanan bir tren kazasından kurtulduktan sonra Ethan, The Entity'nin eski bir Rus denizaltısında saklandığını fark eder, ancak Ethan'ın geçmişinden gellen Gabriel (Esai Morales) adında bir düşman da peşindedir.