Engelli çiftin öyküsünü anlatan film festivallerden 29 ödül aldı

"DUYGUNUN ÇOK YOĞUN OLDUĞU BİR FİLM"



Başrol oyuncularının görme ve işitme engelli olması dolayısıyla filmin önem kazandığını belirten Zaman, "Uzun süre kamera arkasında çalıştıktan sonra sete çıktık. Finalinde işitme engelli gencimizin, görme engelli sevgilisine söylediği bir cümle var. İki kelimeden oluşuyor, bunu 5 ay çalıştıktan sonra sete çıktık. Duygunun çok yoğun olduğu bir film oldu. Biz bu filmi dünya sinema tarihine bırakıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu gibi filmler çokça olacaktır diye umut ediyoruz." diye konuştu.



Yaklaşık 2 saatlik filmi birçok festivale gönderdiklerini vurgulayan Zaman, "Festival sürecimiz 15 Ocak 2024'e kadar devam edecek. O tarihten sonra birçok platformda filmimizi yayınlayacağız." dedi. Zaman, girdikleri festivallerin hepsinden ödül aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"29 festivalden ödül aldık. Aslında amacımız eğer fırsat verilirse görme, işitme, down sendromlular ve MS hastalarının neler yapabilecek olduklarını göstermekti. Biz de bunu başardık. Görüştüğümüz birçok dijital platform var, yakında filmimizi ulusal ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşturmayı hayal ediyoruz."



Ödül aldıklarında hemen oyunculara haber verdiğini dile getiren Zaman, "Sevinçten ağlıyorlar. Dünyanın dört bir yanından ödül aldık ve her yerden bize sertifikaları geliyor. Sette çektiğimiz bütün sıkıntıları ve yorgunlukları atıyoruz." ifadelerini kullandı.